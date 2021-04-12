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В Самухе предотвратили проведение свадьбы

В Самухе предотвратили проведение свадьбы В Самухе оштрафованы участники свадебной церемонии
Происшествия
12 апреля 2021 г. 07:43
В Самухе предотвратили проведение свадьбы

В Самухе оштрафованы участники свадебной церемонии.

Как сообщили Report в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, в Отдел полиции Самухского района поступила информация о том, что в поселке Гарайери проводится свадебная церемония.

Сотрудники полиции пресекли проведение мероприятия, задержав 14 человек, каждый из которых был оштрафован на сумму в 200 манатов в соответствии с Кодексом об административных проступках.

Полицейские также прервали еще одну свадебную церемонию на территории района, 4 участника церемонии были привлечены к административной ответственности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSamuxda toy mərasimlərinin keçirilməsinin qarşısı alınıb

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