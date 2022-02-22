В Самухе на территории парка обнаружены боеприпасы

В одном из парков Самухского района Азербайджана обнаружены боеприпасы.

В одном из парков Самухского района Азербайджана обнаружены боеприпасы.

Как сообщили Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, сотрудники районного отделения полиции во время несения службы обнаружили боеприпасы в одном из парков на территории района.

Сотрудники полиции, пригласив на данную территорию сотрудников Агентства Азербайджана по разминированию, провели соответствующие мероприятия. Обнаружены и изъяты одна единица ручной гранаты «F1», два патрона гранатомета «УЗРГМ», один 14-мм патрон от «БТР», 37 патронов автомата калибра 7,62-мм и 96 патронов - калибра 5,45-мм.

Расследование по факту продолжается.