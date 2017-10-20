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    В Самухе мужчина жестоко избил жену

    В настоящее время ее состояние среднетяжелое

    Самух. 20 октября. REPORT.AZ/ В Самухском районе 37-летняя женщина тяжело пострадала в результате избиения со стороны мужа.

    Как сообщает западное бюро Report, случай произошел в селе Ахмедбейли.

    Так, жительница села Севиндж Аслан гызы Аллахвердиева 1981 г.р. в ходе семейного конфликта была избита со стороны мужа.

    Получившая телесные повреждения различной степени тяжести женщина была доставлена в больницу при помощи близких. В настоящее время ее состояние оценивается как средней тяжести.

    По факту ведется расследование.

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