В Самухе мужчина жестоко избил жену

Самух. 20 октября. REPORT.AZ/ В Самухском районе 37-летняя женщина тяжело пострадала в результате избиения со стороны мужа.

Как сообщает западное бюро Report, случай произошел в селе Ахмедбейли.

Так, жительница села Севиндж Аслан гызы Аллахвердиева 1981 г.р. в ходе семейного конфликта была избита со стороны мужа.

Получившая телесные повреждения различной степени тяжести женщина была доставлена в больницу при помощи близких. В настоящее время ее состояние оценивается как средней тяжести.

По факту ведется расследование.