В Самухе мужчина жестоко избил жену

Самух. 20 октября. REPORT.AZ/ В Самухском районе 37-летняя женщина тяжело пострадала в результате избиения со стороны мужа.
Как сообщает западное бюро Report, случай произошел в селе Ахмедбейли.
Так, жительница села Севиндж Аслан гызы Аллахвердиева 1981 г.р. в ходе семейного конфликта была избита со стороны мужа.
Получившая телесные повреждения различной степени тяжести женщина была доставлена в больницу при помощи близких. В настоящее время ее состояние оценивается как средней тяжести.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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