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    ​В Самухе мужчина убил сестру

    По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело

    Самух. 8 июня. REPORT.AZ/ В Самухе мужчина обезглавил сестру.

    Как сообщает западное бюро Report, убийство произошло сегодня в 19:00 в районном селе Хаджаллы.

    Житель села Джавад Гасанов 1984 г.р. на почве ревности убил сестру Гюльнару Гасанову 1986 г.р., придя к ней домой.

    Д.Гасанов был задержан сотрудниками полиции.

    Отметим, что имеющая одного ребенка Г.Гасанова недавно развелась.

    По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется расследование. 

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