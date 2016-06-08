​В Самухе мужчина убил сестру

Самух. 8 июня. REPORT.AZ/ В Самухе мужчина обезглавил сестру.

Как сообщает западное бюро Report, убийство произошло сегодня в 19:00 в районном селе Хаджаллы.

Житель села Джавад Гасанов 1984 г.р. на почве ревности убил сестру Гюльнару Гасанову 1986 г.р., придя к ней домой.

Д.Гасанов был задержан сотрудниками полиции.

Отметим, что имеющая одного ребенка Г.Гасанова недавно развелась.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется расследование.