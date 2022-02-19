В Самухе до смерти избили 25-летнего парня и отрезали ухо

В селе Физули Самухского района несколько человек нанесли тяжелые ранения 25-летнему мужчине.
Молодой человек, получивший сильные удары по голове и лицу, стал неузнаваем. Затем он, ползая с места происшествия, дошел к дому одного из жителей села и попросил о помощи.
Полиция и скорая помощь были немедленно проинформированы об этом, и тяжелораненый молодой человек был доставлен в Гянджинскую больницу скорой медицинской помощи. Ему оказали медицинскую помощь. В настоящее время он проходит лечение в больнице.
Причина происшествия пока неизвестна, но пострадавший сказал, что его избили шесть человек.
По факту ведется расследование в Самухском районном отделении полиции.