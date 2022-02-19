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В Самухе до смерти избили 25-летнего парня и отрезали ухо

В Самухе до смерти избили 25-летнего парня и отрезали ухо В селе Физули Самухского района несколько человек нанесли тяжелые ранения 25-летнему мужчине.
Происшествия
19 февраля 2022 г. 08:17
В Самухе до смерти избили 25-летнего парня и отрезали ухо

В селе Физули Самухского района несколько человек нанесли тяжелые ранения 25-летнему мужчине.

Как сообщает западное бюро Report, жителя села Колайыр Самухского района 25-летнего М.Алиева несколько человек увезли из его села в село Физули. Там его сильно избили и отрезали больше половины уха.

Молодой человек, получивший сильные удары по голове и лицу, стал неузнаваем. Затем он, ползая с места происшествия, дошел к дому одного из жителей села и попросил о помощи.

Полиция и скорая помощь были немедленно проинформированы об этом, и тяжелораненый молодой человек был доставлен в Гянджинскую больницу скорой медицинской помощи. Ему оказали медицинскую помощь. В настоящее время он проходит лечение в больнице.

Причина происшествия пока неизвестна, но пострадавший сказал, что его избили шесть человек.

По факту ведется расследование в Самухском районном отделении полиции.

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Версия на азербайджанском языке Samuxda 25 yaşlı oğlan ölümcül döyülüb, qulağı kəsilib

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