В Самухе девушка отравилась, приняв большое количество обезболивающих лекарств

Самух. 8 декабря. REPORT.AZ/ В Самухском районе молодая девушка отравилась, приняв большое количество обезболивающих лекарств.

Как сообщает западное бюро Report, жительница района Егяна Адиль гызы Алиева 1990 г.р. в своем доме приняла большое количество обезболивающих лекарств. Девушка, состояние которой впоследствии ухудшилось, при помощи близких была доставлена в больницу.

Как сообщили местному бюро Report в больнице, ее состояние тяжелое.

По факту ведется расследование.