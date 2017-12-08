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    В Самухе девушка отравилась, приняв большое количество обезболивающих лекарств

    По факту ведется расследование

    Самух. 8 декабря. REPORT.AZ/ В Самухском районе молодая девушка отравилась, приняв большое количество обезболивающих лекарств.

    Как сообщает западное бюро Report, жительница района Егяна Адиль гызы Алиева 1990 г.р. в своем доме приняла большое количество обезболивающих лекарств. Девушка, состояние которой впоследствии ухудшилось, при помощи близких была доставлена в больницу. 

    Как сообщили местному бюро Report в больнице, ее состояние тяжелое.

    По факту ведется расследование.

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