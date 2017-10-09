В Самухе автомобиль врезался в барьер, есть пострадавшие

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Самух. 9 октября. REPORT.AZ/ В Самухском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает западное бюро Report, авария зарегистрирована в селе Гырмызы Самух.

Местный житель Мусаев Эльман Алескер оглу 1984 г.р. за рулем автомобиля марки "ВАЗ-2017" врезался в барьер. В результате аварии пострадали водитель и его пассажир. Врачи расценили состояние пострадавшего пассажира как нормальное, а водителя - средней тяжести.

По факту ведется расследование.