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    В Самухе автомобиль врезался в барьер, есть пострадавшие

    По факту ведется расследование© Report

    Самух. 9 октября. REPORT.AZ/ В Самухском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Как передает западное бюро Report, авария зарегистрирована в селе Гырмызы Самух.

    Местный житель Мусаев Эльман Алескер оглу 1984 г.р. за рулем автомобиля марки "ВАЗ-2017" врезался в барьер. В результате аварии пострадали водитель и его пассажир. Врачи расценили состояние пострадавшего пассажира как нормальное, а водителя - средней тяжести.

    По факту ведется расследование. 

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