В Самухе автомобиль врезался в барьер, есть пострадавшие

Самух. 9 октября. REPORT.AZ/ В Самухском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает западное бюро Report, авария зарегистрирована в селе Гырмызы Самух.
Местный житель Мусаев Эльман Алескер оглу 1984 г.р. за рулем автомобиля марки "ВАЗ-2017" врезался в барьер. В результате аварии пострадали водитель и его пассажир. Врачи расценили состояние пострадавшего пассажира как нормальное, а водителя - средней тяжести.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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