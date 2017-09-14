В Самухе 31-летнюю женщину ударило током

Самух. 14 сентября. REPORT.AZ/ В самухском селе Гарабаглылар 31-летнюю женщину ударило током.

Как сообщает западное бюро Report, Сурайю Кямаледдин гызы Нагиеву 1986 г.р. ударило током, когда она пыталась завести гидромотор на приусадебном участке.

Сначала находящуюся в тяжелом состоянии женщину доставили в Самухскую центральную районную больницу, а затем перевезли в Гянджинскую городскую больницу скорой медицинской помощи.

На данный момент ее лечение продолжается в отделении реанимации. Отмечается, что состояние женщины остается тяжелым.

По факту ведется расследование.