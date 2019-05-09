​В Сальянском районе произошло ДТП, четверо пострадавших

В Сальянском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали 4 человека.

Как сообщает аранское бюро Report, происшествие было зарегистрировано на участке магистральной дороги Алят-Астара, пролегающем по территории села Арбатан.

Автомобиль "Жигули", потеряв управление, врезался в защитное ограждение. В результате, находившиеся в автомобиле жители Гянджи - Сакина Аббас гызы Аллахвердиева 1981 г.р., Эльчин Гузу оглу Мамедов 1977 г.р., Габиль Бахрам оглу Мамедов 1992 г.р. и Рауф Исрафил оглу Исмайлов 1989 г.р. получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в Сальянскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.