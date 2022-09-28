В Сальянском районе задержан похититель денег с карт граждан

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Сальянского района, был задержан житель района Акиф Ибрагимов, похищавший деньги с банковских карт, принадлежащих гражданам.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Сальянского района, был задержан житель района Акиф Ибрагимов, похищавший деньги с банковских карт, принадлежащих гражданам.

Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, во время расследования он признался в совершенном преступлении и выразил сожаление.

Выяснилось, что А.Ибрагимов, стоя перед банкоматами, расположенными на территории района, сначала получал данные карт лиц, просивших его о помощи, а затем сообщал потерпевшим, что на их картах денег нет. После того, как потерпевшие отходили, он добавлял данные карты в свой мобильный телефон и, переводил средства, находящиеся на балансе карты, на свою карту.

По данному факту в следственном отделе Сальянского РОВД возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники полиции не исключают причастности Акифа Ибрагимова и к другим аналогичным преступлениям.