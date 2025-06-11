В Сальянском районе на ферме произошел пожар: погибли 45 голов скота

В Сальянском районе на ферме произошел пожар: погибли 45 голов скота

В Сальянском районе Азербайджана на ферме произошел сильный пожар, в результате которого погибли 45 голов крупного рогатого скота и сгорело 7 тысяч тюков сена.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел в селе Гардыли.

По предварительным данным, возгорание началось с сенохранилища, принадлежащего местному жителю Эйюбу Байрам оглу Шикарову. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился. К тушению были привлечены две пожарные машины и личный состав Сальянского отделения противопожарной службы.

Огонь локализован, меры по тушению огня продолжаются.

Причины возгорания пока не установлены. По факту ведется расследование.