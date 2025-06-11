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В Сальянском районе на ферме произошел пожар: погибли 45 голов скота

В Сальянском районе на ферме произошел пожар: погибли 45 голов скота В Сальянском районе на ферме произошел пожар: погибли 45 голов скота
Происшествия
11 июня 2025 г. 18:30
В Сальянском районе на ферме произошел пожар: погибли 45 голов скота

В Сальянском районе Азербайджана на ферме произошел сильный пожар, в результате которого погибли 45 голов крупного рогатого скота и сгорело 7 тысяч тюков сена.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел в селе Гардыли.

По предварительным данным, возгорание началось с сенохранилища, принадлежащего местному жителю Эйюбу Байрам оглу Шикарову. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился. К тушению были привлечены две пожарные машины и личный состав Сальянского отделения противопожарной службы.

Огонь локализован, меры по тушению огня продолжаются.

Причины возгорания пока не установлены. По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSalyanda fermada yanğın olub, 45 baş iribuynuzlu heyvan, 7 min ədəd ot bağlaması yanıb

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