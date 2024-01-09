В Сальяне задержано лицо, занимавшееся незаконной охотой

Сотрудники Сальянского районного отдела полиции задержали браконьера.

Сотрудники Сальянского районного отдела полиции задержали браконьера.

Об этом Report сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно информации, в рамках мероприятий, проводимых сотрудниками РОП в целях предотвращения незаконной охоты и нарушений правил ношения гражданского оружия, в селе Хыдырлы был задержан житель Баку Р.Байрамов, занимавшийся незаконной охотой.

У него было обнаружено и изъято охотничье оружие, патроны к этому оружию, а также в качестве вещественного доказательства незаконно добытая дикая птица.

По факту в Сальянском РОП ведутся проверки.