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В Сальяне задержано лицо, занимавшееся незаконной охотой

В Сальяне задержано лицо, занимавшееся незаконной охотой Сотрудники Сальянского районного отдела полиции задержали браконьера.
Происшествия
9 января 2024 г. 08:39
В Сальяне задержано лицо, занимавшееся незаконной охотой

Сотрудники Сальянского районного отдела полиции задержали браконьера.

Об этом Report сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно информации, в рамках мероприятий, проводимых сотрудниками РОП в целях предотвращения незаконной охоты и нарушений правил ношения гражданского оружия, в селе Хыдырлы был задержан житель Баку Р.Байрамов, занимавшийся незаконной охотой.

У него было обнаружено и изъято охотничье оружие, патроны к этому оружию, а также в качестве вещественного доказательства незаконно добытая дикая птица.

По факту в Сальянском РОП ведутся проверки.

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Версия на азербайджанском языке Salyanda qanunsuz olaraq ov edən şəxs saxlanılıb

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