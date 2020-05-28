В Сальяне задержан убийца найденной в водоканале женщины

В водоканале села Еникенд Сальянского района 26 мая найдено тело женщины возрастом 45-50 лет со следами ударов тупым предметом на голове.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, в ходе расследования выявлено, что труп принадлежит жительнице Саатлинского района Шахле Ибрагимовой.

В результате неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов полиции и прокуратуры, по подозрению в совершении убийства задержан житель села Еникенд ранее судимый Р.Дадашов.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 120 (умышленное убийство) Уголовного кодекса АР.