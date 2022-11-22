В Сальяне задержан подозреваемый в убийстве таксиста.
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Так, 18 ноября в Сальянскую районную прокуратуру поступила информация об обнаружении на территории села Ходжалы района тела со следами насильственной смерти, принадлежащего жителю села Гызылагадж Масаллинского района Этибару Мамедову, 1957 года рождения.
По факту в районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана.
В результате интенсивных следственно-розыскных мероприятий были установлены обоснованные подозрения в том, что Мушвиг Искендеров, 1975 года рождения, который сел в машину Э. Мамедова в качестве пассажира, в ходе возникшего между ними спора убил последнего, нанеся ему многочисленные колото-резанные раны.
М. Искендеров был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию. На данный момент следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.