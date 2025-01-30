В Сальяне возбуждено уголовное дело по факту ДТП, приведшего к гибели 3 человек

В Сальяне возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли три человека из-за опрокидывания автомобиля в коллектор для воды.

В Сальяне возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли три человека из-за опрокидывания автомобиля в коллектор для воды.

Как сообщает Report, в уголовное дело возбуждено в Сальянском районном отделе полиции по статье 263.3 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК АР, назначены соответствующие экспертизы.

Отметим, что вчера в селе Сейидляр Агиль Мамедов (1992 г.р.) за рулем автомобиля марки Mercedes Benz потерял управление, съехал с проезжей части и упал в коллектор на обочине дороги, в результате чего погибли он сам и его пассажиры - Нармин Исмаилова (1990 г.р), ее дети Рза Исмаилов (2010 г.р.) и Гусейн Исмаилзаде (2012 г.р.).

Находившиеся в машине Эльшан Исмаилов (1983 г.р.) и малолетний Зия Исмаилов (2021 г.р.) выжили.