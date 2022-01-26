В Сальяне столкнулись два автомобиля, есть пострадавший

В Сальяне столкнулись два автомобиля, есть пострадавший

В Сальяне в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек.

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В Сальяне в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек. Как сообщает аранское бюро Report, ДТП было зарегистрировано на проходящем по территории села Гызылагач участке старой магистрали Алят-Астара. Автомобиль марки "NIVA" столкнулся с автомобилем марки "QAZ-31". В результате ДТП житель села Гачагкенд Нефтчалинского района Абукеримов Сакит Алыгусейн оглу (1955 г.р.) получил телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавший был госпитализирован в Сальянскую центральную районную больницу. По факту проводится расследование. Подпишитесь на наш Telegram канал