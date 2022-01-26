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В Сальяне столкнулись два автомобиля, есть пострадавший

В Сальяне столкнулись два автомобиля, есть пострадавший В Сальяне в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек.
Происшествия
26 января 2022 г. 19:54
В Сальяне столкнулись два автомобиля, есть пострадавший

В Сальяне в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек.

Как сообщает аранское бюро Report, ДТП было зарегистрировано на проходящем по территории села Гызылагач участке старой магистрали Алят-Астара.

Автомобиль марки "NIVA" столкнулся с автомобилем марки "QAZ-31".

В результате ДТП житель села Гачагкенд Нефтчалинского района Абукеримов Сакит Алыгусейн оглу (1955 г.р.) получил телесные повреждения различной степени тяжести.

Пострадавший был госпитализирован в Сальянскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Salyanda iki avtomobil toqquşub, xəsarət alan var

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