В Сальяне произошло тяжелое ДТП, есть погибшие и раненые

В Сальянском районе произошло тяжело ДТП, в котором погибли двое, а еще три человека пострадали.

В Сальянском районе в результате столкновения автомобиля "Нива" с другим транспортным средством погибли двое, еще три человека пострадали.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел вечером на участке старой магистрали Алят-Астара, проходящей через село Шорсулу.

Погибшими оказались житель села Шорсулу Ахмедов Мустафа Аллахъяр оглу и житель Билясувара по имени Мубашир. Оба являлись работниками лесного хозяйства.

Жители села Шорсулу - Зейналов Самид Эльданиз оглу (1996 г.р.), Гулиев Джалал Джейхун оглу (2009 г.р.) и еще один человек, личность которого пока не установлена, получили травмы и были доставлены в Сальянскую центральную районную больницу.

В настоящее время на место происшествия прибыли бригада скорой помощи и правоохранительные органы.

По факту ведется расследование.