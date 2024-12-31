В Сальяне произошло серьезное ДТП, пассажира из деформированного автомобиля извлекли спасатели МЧС

В селе Кюрсанги Сальянского района произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека.

В селе Кюрсанги Сальянского района произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека.

Как сообщает аранское бюро Report , на место инцидента были привлечены спасатели Муганского регионального центра МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что автомобиль Hyundai Tucson, предположительно двигаясь на высокой скорости, съехал с проезжей части и перевернулся, в результате чего пассажир оказался зажатым в деформированном транспортном средстве.

С помощью специальных средств спасатели извлекли из автомобиля и передали врачам Рафета Хилал оглу Ахмедова, 1961 года рождения.

Отметим, что происшествие произошло сегодня вечером на участке магистрали Алят-Астара. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили жители Сальянского района Гусейнов Эльхан Гулам оглу, 1970 года рождения, Ахмедов Рафет Хилал оглу, 1961 года рождения, и Ахмедова Манзар Афет гызы, 1969 года рождения. Все пострадавшие доставлены в Сальянскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.