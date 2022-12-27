В Сальяне произошло серьезное ДТП, есть погибший и раненые

В Сальянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, а двое получили травмы.
Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел сегодня вечером на участке магистрали Алят-Астара, проходящей по территории села Шорсулу района.
Так, автомобиль марки "Opel", двигавшийся в направлении Баку, врезался в заднюю часть автомобиля марки “Ford”, припаркованного на обочине дороги.
По предварительным данным, в результате аварии погиб один человек и двое получили легкие травмы.
Тело погибшего было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.
В настоящее время личность погибшего уточняется.
По данному факту проводится расследование.