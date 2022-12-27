О нас

В Сальяне произошло серьезное ДТП, есть погибший и раненые

В Сальяне произошло серьезное ДТП, есть погибший и раненые В Сальянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, а двое получили травмы.
Происшествия
27 декабря 2022 г. 18:00
В Сальяне произошло серьезное ДТП, есть погибший и раненые

В Сальянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, а двое получили травмы.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел сегодня вечером на участке магистрали Алят-Астара, проходящей по территории села Шорсулу района.

Так, автомобиль марки "Opel", двигавшийся в направлении Баку, врезался в заднюю часть автомобиля марки “Ford”, припаркованного на обочине дороги.

По предварительным данным, в результате аварии погиб один человек и двое получили легкие травмы.

Тело погибшего было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.

В настоящее время личность погибшего уточняется.

По данному факту проводится расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоSalyanda ağır yol qəzası olub, ölən və xəsarət alanlar var

Самое важное

Ильхам Алиев ознакомился со строительством ряда объектов инфраструктуры в Центральном парковом квартале Белого города
ФотоИльхам Алиев ознакомился со строительством ряда объектов инфраструктуры в Центральном парковом квартале Белого города
27 декабря 2022 г. 15:32
СГБ: Талех Юсифов экстрадирован в Азербайджан
СГБ: Талех Юсифов экстрадирован в Азербайджан
26 декабря 2022 г. 09:37
Гендиректор ИСЕСКО позвонил президенту Азербайджана
Гендиректор ИСЕСКО позвонил президенту Азербайджана
24 декабря 2022 г. 21:51
Президент: События, происходящие сегодня на Лачинской дороге, вызвали очередную антиазербайджанскую истерику
Президент: События, происходящие сегодня на Лачинской дороге, вызвали очередную антиазербайджанскую истерику
24 декабря 2022 г. 19:07
Президент Ильхам Алиев назвал депортацию западных азербайджанцев большой несправедливостью и бессовестным поступком
Президент Ильхам Алиев назвал депортацию западных азербайджанцев большой несправедливостью и бессовестным поступком
24 декабря 2022 г. 17:50
Президент Ильхам Алиев: Западный Азербайджан – наша историческая земля
Президент Ильхам Алиев: Западный Азербайджан – наша историческая земля
24 декабря 2022 г. 15:07
Эрдоган: Турецко-азербайджанский союз стал фактором безопасности, стабильности и процветания региона
Эрдоган: Турецко-азербайджанский союз стал фактором безопасности, стабильности и процветания региона
24 декабря 2022 г. 13:42
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева
24 декабря 2022 г. 12:14
Минобороны Азербайджана обратилось к желающим пройти военную службу в частях коммандос 
Минобороны Азербайджана обратилось к желающим пройти военную службу в частях коммандос 
24 декабря 2022 г. 10:52
Награждены сотрудники Министерства труда и соцзащиты населения
Награждены сотрудники Министерства труда и соцзащиты населения
23 декабря 2022 г. 20:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi