В Сальяне произошло серьезное ДТП, есть погибший и раненые

В Сальянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, а двое получили травмы.

В Сальянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, а двое получили травмы.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел сегодня вечером на участке магистрали Алят-Астара, проходящей по территории села Шорсулу района.

Так, автомобиль марки "Opel", двигавшийся в направлении Баку, врезался в заднюю часть автомобиля марки “Ford”, припаркованного на обочине дороги.

По предварительным данным, в результате аварии погиб один человек и двое получили легкие травмы.

Тело погибшего было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.

В настоящее время личность погибшего уточняется.

По данному факту проводится расследование.