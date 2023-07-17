О нас

В Сальяне произошло ДТП, есть пострадавшие

В Сальяне произошло ДТП, есть пострадавшие В Сальянском районе в дождливую погоду произошли ДТП, есть пострадавшие.
Происшествия
17 июля 2023 г. 13:22
В Сальяне произошло ДТП, есть пострадавшие

В Сальянском районе в дождливую погоду произошли ДТП, есть пострадавшие.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел на участке магистрали Алят-Астара, проходящей по территории села Еникенд.

Так, в результате ДТП жители города Баку Керим Довлет оглы Кязымов (1979 г. р.) и его жена Кямаля Ариф гызы Рагимова (1988 г.р) получили травмы различной степени тяжести.

Еще одно ДТП произошло на участке новой магистрали Алят-Астара, проходящей по территории района. Так, в дождливую погоду движущийся автомобиль вышел из-под контроля и опрокинулся на обочину дороги.

В ходе инцидента был ранен житель села Оджаглы Джалилабадского района Джейхун Наби оглу Агаев (1985 г.р.).

Пострадавшие были госпитализированы в Сальянскую центральную районную больницу.

По обоим фактам проводится расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоSalyanda yol qəzaları olub, xəsarət alanlar var

Другие новости из категории

В Баку произошел пожар в кафе
В Баку произошел пожар в кафе
17 июля 2023 г. 13:08
У жителей Зардаба изъяли наркотики
ФотоУ жителей Зардаба изъяли наркотики
17 июля 2023 г. 12:43
В Баку задержан сбивший женщину и скрывшийся с места ДТП водитель
В Баку задержан сбивший женщину и скрывшийся с места ДТП водитель
17 июля 2023 г. 12:30
В Баку, Гяндже и Ярдымлы предотвращены факты незаконного строительства
ФотоВ Баку, Гяндже и Ярдымлы предотвращены факты незаконного строительства
17 июля 2023 г. 12:26
В Гяндже потушен пожар в административном здании
В Гяндже потушен пожар в административном здании
17 июля 2023 г. 11:36
В Джалилабаде произошло землетрясение
В Джалилабаде произошло землетрясение
17 июля 2023 г. 11:22
Сильный дождь вызвал перебои в работе светофоров в Баку
Сильный дождь вызвал перебои в работе светофоров в Баку
17 июля 2023 г. 10:32
В четырех районах Азербайджана украдены энергоблоки мобильного оператора
ФотоВ четырех районах Азербайджана украдены энергоблоки мобильного оператора
17 июля 2023 г. 10:19
В Азербайджане начинается судебный процесс над женщиной, обвиняемой в госизмене
В Азербайджане начинается судебный процесс над женщиной, обвиняемой в госизмене
17 июля 2023 г. 10:09
На ряде дорог Баку снижена допустимая скорость движения
На ряде дорог Баку снижена допустимая скорость движения
17 июля 2023 г. 09:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi