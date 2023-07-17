В Сальяне произошло ДТП, есть пострадавшие

В Сальянском районе в дождливую погоду произошли ДТП, есть пострадавшие.

В Сальянском районе в дождливую погоду произошли ДТП, есть пострадавшие.

Как сообщает аранское бюро Report , инцидент произошел на участке магистрали Алят-Астара, проходящей по территории села Еникенд.

Так, в результате ДТП жители города Баку Керим Довлет оглы Кязымов (1979 г. р.) и его жена Кямаля Ариф гызы Рагимова (1988 г.р) получили травмы различной степени тяжести.

Еще одно ДТП произошло на участке новой магистрали Алят-Астара, проходящей по территории района. Так, в дождливую погоду движущийся автомобиль вышел из-под контроля и опрокинулся на обочину дороги.

В ходе инцидента был ранен житель села Оджаглы Джалилабадского района Джейхун Наби оглу Агаев (1985 г.р.).

Пострадавшие были госпитализированы в Сальянскую центральную районную больницу.

По обоим фактам проводится расследование.