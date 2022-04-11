В Сальяне произошло ДТП, есть погибший и раненые

В Сальяне произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

В Сальяне произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает аранское бюро Report, ДТП произошло на проходящем через село Чуханлы участке старой магистрали Алят-Астара.

Водитель автомобиля марки Jeep не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся. В результате ДТП один человек погиб, двое получили телесные повреждения различной степени тяжести. Жители Масаллы Магомедгулу Абыев 1962 г.р. и Севиль Абыева 1970 г.р. были госпитализированы в Сальянскую центральную районную больницу.

Отмечается, что ДТП произошло во время возвращения с траурной церемонии.

По факту проводится расследование.