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В Сальяне произошло ДТП, есть погибший и раненые

В Сальяне произошло ДТП, есть погибший и раненые В Сальяне произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
11 апреля 2022 г. 19:47
В Сальяне произошло ДТП, есть погибший и раненые

В Сальяне произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает аранское бюро Report, ДТП произошло на проходящем через село Чуханлы участке старой магистрали Алят-Астара.

Водитель автомобиля марки Jeep не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся. В результате ДТП один человек погиб, двое получили телесные повреждения различной степени тяжести. Жители Масаллы Магомедгулу Абыев 1962 г.р. и Севиль Абыева 1970 г.р. были госпитализированы в Сальянскую центральную районную больницу.

Отмечается, что ДТП произошло во время возвращения с траурной церемонии.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Salyanda yol qəzası olub, ölən və yaralananlar var

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