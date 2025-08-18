В Сальяне произошло ДТП, есть погибший и пострадавшие

В Сальянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, еще двое пострадали.

Как сообщает аранское бюро Report, авария зарегистрирована на территории села Еникенд.

В ходе столкновения автомобилей марок Mercedes и ВАЗ-2107 житель села Шекерли Гарибхан Гафаров (1955 г.р.) погиб на месте происшествия.

Еще два пассажира - Шахлар Рзаев (1962 г.р.) и Севиндж Гасымова (1982 г.р.) получили телесные повреждения различной степени тяжести. Они доставлены в Сальянскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.