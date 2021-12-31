В Сальяне произошла цепная авария, есть пострадавшие

В Сальянском районе Азербайджана произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

В Сальянском районе Азербайджана произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Как сообщает Арранское бюро Report, происшествие зарегистрировано сегодня в утренние часы на старой магистральной дороге Алят-Астара, проходящей через территорию района.

Столкнулись автомобили марок ВАЗ-2107, ВАЗ-21015 и РАФ, в результате чего в различной степени пострадали жители района Фараджов Самир Эльдар оглы (1997 года рождения), Алиев Имран Агаш оглы (1967 года рождения) и Рзаев Мушвиг Керим оглы (1987 года рождения).

По факту ведется расследование.