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В Сальяне при столкновении двух автомобилей пострадали 4 человека

В Сальяне при столкновении двух автомобилей пострадали 4 человека В серьезном дорожно-транспортном происшествии в Сальяне пострадали четыре человека.
Происшествия
1 октября 2023 г. 09:14
В Сальяне при столкновении двух автомобилей пострадали 4 человека

В тяжелом дорожно-транспортном происшествии в Сальяне пострадали четыре человека.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент зафиксирован на проходящем через город участке старой трассы Алят-Астара.

При столкновении двух автомобилей травмы различной степени тяжести получили житель Сумгайыта Кянан Намиг оглу Асланзаде, 2001 года рождения, а также жители Сальянского района - Айдын Амрах оглу Садыгов, 2002 года рождения, Исмаил Расим оглу Гаибов, 1990 года рождения, и Алим Агабала оглу Новрузов, 1981 года рождения.

Пострадавшие госпитализированы в Сальянскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Salyanda iki avtomobil toqquşub, 4 nəfər xəsarət alıb

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