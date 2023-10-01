В Сальяне при столкновении двух автомобилей пострадали 4 человека

В серьезном дорожно-транспортном происшествии в Сальяне пострадали четыре человека.

В тяжелом дорожно-транспортном происшествии в Сальяне пострадали четыре человека.

Как сообщает аранское бюро Report , инцидент зафиксирован на проходящем через город участке старой трассы Алят-Астара.

При столкновении двух автомобилей травмы различной степени тяжести получили житель Сумгайыта Кянан Намиг оглу Асланзаде, 2001 года рождения, а также жители Сальянского района - Айдын Амрах оглу Садыгов, 2002 года рождения, Исмаил Расим оглу Гаибов, 1990 года рождения, и Алим Агабала оглу Новрузов, 1981 года рождения.

Пострадавшие госпитализированы в Сальянскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.