В Сальяне похоронили военнослужащего, останки которого были обнаружены спустя 30 лет

Похоронен военнослужащий Абульфат Атамогланов, без вести пропавший в селе Кюрдмахмудлу Физулинского района во время Первой карабахской войны, останки которого были обнаружены спустя 30 лет.

Похоронен военнослужащий Абульфат Атамогланов, без вести пропавший в селе Кюрдмахмудлу Физулинского района во время Первой карабахской войны, останки которого были обнаружены спустя 30 лет под Шушой.

Как сообщает аранское бюро Report, шехид был похоронен на кладбище в селе Кюрсенги Сальянского района.

Ранее в его доме состоялась церемония прощания с шехидом. В ней приняли участие родственники погибшего, руководство исполнительной власти, сотрудники правоохранительных органов и представители общественности.