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В Сальяне похоронили военнослужащего, останки которого были обнаружены спустя 30 лет

В Сальяне похоронили военнослужащего, останки которого были обнаружены спустя 30 лет Похоронен военнослужащий Абульфат Атамогланов, без вести пропавший в селе Кюрдмахмудлу Физулинского района во время Первой карабахской войны, останки которого были обнаружены спустя 30 лет.
Происшествия
28 сентября 2023 г. 14:02
В Сальяне похоронили военнослужащего, останки которого были обнаружены спустя 30 лет

Похоронен военнослужащий Абульфат Атамогланов, без вести пропавший в селе Кюрдмахмудлу Физулинского района во время Первой карабахской войны, останки которого были обнаружены спустя 30 лет под Шушой.

Как сообщает аранское бюро Report, шехид был похоронен на кладбище в селе Кюрсенги Сальянского района.

Ранее в его доме состоялась церемония прощания с шехидом. В ней приняли участие родственники погибшего, руководство исполнительной власти, сотрудники правоохранительных органов и представители общественности.

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Версия на азербайджанском языке Фото30 il əvvəl Füzulidə itkin düşən hərbçi Salyanda dəfn edilib

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