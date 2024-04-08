В Сальяне похоронили шехида Ульви Багирова

В Сальяне похоронили офицера азербайджанской армии, лейтенанта Ульви Ханифа оглу Багирова, скончавшегося накануне в медучреждении, где он проходил лечение после тяжелого ранения в ходе антитеррористической операции в Карабахе 19-20 сентября прошлого года.

Как сообщает аранское бюро Report, после церемонии прощания в доме шехида, он был похоронен на Аллее шехидов в Сальяне.

В траурной церемонии приняли участие родственники военнослужащего, его сослуживцы, глава исполнительной власти Сальянского района Севиндик Хатамов, сотрудники правоохранительных органов и представители общественности.