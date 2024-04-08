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В Сальяне похоронили шехида Ульви Багирова

В Сальяне похоронили шехида Ульви Багирова
Происшествия
8 апреля 2024 г. 12:12
В Сальяне похоронили шехида Ульви Багирова

В Сальяне похоронили офицера азербайджанской армии, лейтенанта Ульви Ханифа оглу Багирова, скончавшегося накануне в медучреждении, где он проходил лечение после тяжелого ранения в ходе антитеррористической операции в Карабахе 19-20 сентября прошлого года.

Как сообщает аранское бюро Report, после церемонии прощания в доме шехида, он был похоронен на Аллее шехидов в Сальяне.

В траурной церемонии приняли участие родственники военнослужащего, его сослуживцы, глава исполнительной власти Сальянского района Севиндик Хатамов, сотрудники правоохранительных органов и представители общественности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAntiterror əməliyyatında yaralanan və dünən şəhid olan zabit Salyanda dəfn edilib

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