В Сальяне перевернулся автомобиль, пострадали шестеро членов одной семьи

В результате дорожно-транспортного происшествия в Сальянском районе пострадали шесть членов одной семьи.

В результате дорожно-транспортного происшествия в Сальянском районе пострадали шесть членов одной семьи.

Как передает аранского бюро Report , инцидент произошел на участке магистрали Алят-Астара.

Так, водитель автомобиля марки Opel, двигавшегося в направлении Баку, внезапно потерял контроль над транспортным средством, в результате чего оно съехало с проезжей части и перевернулось.

В ДТП травмы различной степени получили жители Билясуварского района Бановша Яшар гызы Гурбанова, 2000 года рождения, Назакет Идрис гызы Эйнуллаева, 1970 года рождения, Гюльханым Аяз гызы Гурбанова, 1997 года рождения, Алекпер Рафаил оглу Гурбанов, 1995 года рождения, 3-летняя Г.Г. и 6-летний Г.А.

Пострадавшие доставлены в Сальянскую районную центральную больницу.

По факту начато расследование.