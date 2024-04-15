В Сальяне перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

В Сальянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает аранское бюро Report, инцидент зафиксирован в селе Кюрсенги.
Так, водитель автомобиля марки Mercedes не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.
По предварительной информации, травмы различной степени тяжести получили местные жители Билал Алибаба оглы Рустамов, 1989 года рождения и Ага Рустам оглы Агамалиев.
Пострадавшие госпитализированы в Сальянскую центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.