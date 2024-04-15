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В Сальяне перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

В Сальяне перевернулся автомобиль, есть пострадавшие В Сальянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
15 апреля 2024 г. 01:13
В Сальяне перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

В Сальянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает аранское бюро Report, инцидент зафиксирован в селе Кюрсенги.

Так, водитель автомобиля марки Mercedes не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.

По предварительной информации, травмы различной степени тяжести получили местные жители Билал Алибаба оглы Рустамов, 1989 года рождения и Ага Рустам оглы Агамалиев.

Пострадавшие госпитализированы в Сальянскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Salyanda avtomobil aşıb, xəsarət alanlar var

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