В Сальяне перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

В Сальянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

В Сальянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает аранское бюро Report, инцидент зафиксирован в селе Кюрсенги.

Так, водитель автомобиля марки Mercedes не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.

По предварительной информации, травмы различной степени тяжести получили местные жители Билал Алибаба оглы Рустамов, 1989 года рождения и Ага Рустам оглы Агамалиев.

Пострадавшие госпитализированы в Сальянскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.