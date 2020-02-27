В Сальяне мужчина убил бывшую жену и сжег дом - ОБНОВЛЕНО

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В Сальянском районе произошло жестокое убийство.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент был зафиксирован сегодня утром на улице Алиаги Кюрчайлы в Сальяне.

Житель города Сальян Алекпер Фархад оглу Гусейнов 1962 г.р. пришел в дом бывшей жены Нубубат Алифага гызы Гусейновой 1970 г.р. По предварительной информации, ворота были закрыты, поэтому мужчина перепрыгнул через забор. Когда он вошел во двор, его сын Фархад Гусейнов находился дома, бывшая жена была во дворе. Недолго думая, Алекпер Гусейнов убил бывшую жену, после чего сжег находившуюся во дворе машину "Жигули". Не успокоившись на этом, А.Гусейнов поджег дом и скрылся с места происшествия. Затем он пришел в отделение и добровольно сдался полиции.

Пара официально развелась год назад. Предположительно, инцидент произошел на почве конфликта в связи с разделом имущества.

По факту продолжается расследование.

*** 10:12

В Сальянском районе произошел пожар.

Как передает аранское бюро Report, инцидент был зафиксирован на улице Алиаги Кюрчайлы.

Проживающая по этой улице женщина по имени Нубубат в своем доме была убита бывшим супругом. Позже убийца сжег дом, чтобы скрыть преступление.

На место происшествия были привлечены живая сила и техника Сальянской районной противопожарной части МЧС.