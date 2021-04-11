В Сальяне молодые супруги попали в ДТП, женщина сломала шею

На автомагистрали Баку-Астара произошло тяжкое ДТП

На автомагистрали Баку-Астара произошло тяжкое ДТП.

Как передает Report, инцидент был зафиксирован на участке автомагистрали, проходящем через территорию Сальянского района.

Водитель (имя и фамилия уточняются – ред.) потерял управление, и транспортное средство перевернулось.

В результате пострадал сам водитель и его супруга – Багирова Нюбар Ханахмед гызы 1992 года рождения.

В ходе обследования врачи диагностировали у Н.Багировой перелом шеи. Из-за тяжелого состояния женщину поместили в реанимационное отделение.

Ведется расследование.