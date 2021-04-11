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В Сальяне молодые супруги попали в ДТП, женщина сломала шею

В Сальяне молодые супруги попали в ДТП, женщина сломала шею На автомагистрали Баку-Астара произошло тяжкое ДТП
Происшествия
11 апреля 2021 г. 23:06
В Сальяне молодые супруги попали в ДТП, женщина сломала шею

На автомагистрали Баку-Астара произошло тяжкое ДТП.

Как передает Report, инцидент был зафиксирован на участке автомагистрали, проходящем через территорию Сальянского района.

Водитель (имя и фамилия уточняются – ред.) потерял управление, и транспортное средство перевернулось.

В результате пострадал сам водитель и его супруга – Багирова Нюбар Ханахмед гызы 1992 года рождения.

В ходе обследования врачи диагностировали у Н.Багировой перелом шеи. Из-за тяжелого состояния женщину поместили в реанимационное отделение.

Ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Salyanda əri ilə yol qəzasına düşən gənc qadının boynu sındı

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