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В Сальяне микроавтобус попал в аварию, есть погибшие и раненые

В Сальяне микроавтобус попал в аварию, есть погибшие и раненые
© Report

Сегодня утром на магистральной дороге Алят-Астара попал в аварию микроавтобус.

Как сообщает аранское бюро Report, в результате дорожной аварии в Сальяне есть погибшие и раненые.

По факту ведется расследование. 

Будет дана дополнительная информация.

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