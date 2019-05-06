В Сальяне микроавтобус попал в аварию, есть погибшие и раненые

В Сальяне микроавтобус попал в аварию, есть погибшие и раненые

6 мая, 2019 10:09

© Report https://report.az/storage/news/5a0ecfd07249191ce13d30cd50eff738/133370f1-87fa-4540-bd6c-cfab84f748b5_292.jpg Сегодня утром на магистральной дороге Алят-Астара попал в аварию микроавтобус. Как сообщает аранское бюро Report, в результате дорожной аварии в Сальяне есть погибшие и раненые. По факту ведется расследование. Будет дана дополнительная информация.

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