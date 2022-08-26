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В Сальяне люди в масках ограбили несколько домов

В Сальяне люди в масках ограбили несколько домов В Сальянском районе Азербайджана неизвестные в масках ограбили несколько домов.
Происшествия
26 августа 2022 г. 10:13
В Сальяне люди в масках ограбили несколько домов

В Сальянском районе Азербайджана неизвестные в масках ограбили несколько домов.

Как сообщает Report, информация об этом появилась в социальных сетях.

Нападению грабителей подверглись жители села Еникенд, среди которых директор школы, владелец маркета, житель села, недавно продавший скот, и еще несколько человек.

Отмечается, что в ходе происшествий пострадали два человека.

Главный инспектор Ширванской региональной группы пресс-службы Министерства внутренних дел, старший лейтенант полиции Низам Гамидов в ответ на запрос Report сообщил, что пот факту в Сальянском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело: "Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению и задержанию лица или лиц, совершивших эти действия".

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Версия на азербайджанском языке Salyanda maskalı şəxslər evlərə basqın edib

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