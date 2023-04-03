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В Сальяне два брата получили тяжелые ожоги при пожаре, один из них скончался

В Сальяне два брата получили тяжелые ожоги при пожаре, один из них скончался В селе Гасанлы Сальянского района при пожаре в частном доме два брата получили тяжелые ожоги, один из них скончался.
Происшествия
3 апреля 2023 г. 01:05
В Сальяне два брата получили тяжелые ожоги при пожаре, один из них скончался

В селе Гасанлы Сальянского района при пожаре в частном доме два брата получили тяжелые ожоги, один из них скончался.

Как передает аранское бюро Report, инцидент произошел вечером 2 апреля в доме, принадлежащем жителю села Амилю Исмаилову.

К месту происшествия были привлечены сотрудники Сальянского подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС, усилиями пожарников возгорание было ликвидировано.

Получивший тяжелые ожоги И.Н., 2018 года рождения, скончался. И.И, 2013 года рождения, был доставлен в Сальянскую районную центральную больницу, однако из-за тяжести полученных ожогов его направили в Баку.

По факту начато расследование.

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Версия на азербайджанском языке Salyanda yanğında iki azyaşlı qardaş xəsarət alıb, onlardan biri ölüb

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