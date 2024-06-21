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В Сальяне четыре человека пострадали в серьезном ДТП

В Сальяне четыре человека пострадали в серьезном ДТП В Сальяне четыре человека пострадали в серьезном дорожно-транспортном происшествии.
Происшествия
21 июня 2024 г. 22:52
В Сальяне четыре человека пострадали в серьезном ДТП

В Сальяне четыре человека пострадали в серьезном дорожно-транспортном происшествии.

Как передает аранское бюро Report, на улице Т.Халилбейли столкнулись автомобили Нyundai и Chevrolet, после чего второе транспортное средство врезалось в жилой дом.

В аварии травмы различной степени тяжести получили жители Сальянского района Самир Агаюсиф оглу Байрамов, 1987 года рождения, Юсиф Самир оглу Байрамлы, 2017 года рождения, Бююкханым Солтан гызы Алиева, 1982 года рождения, и Самир Джавид оглу Абдуллаев, 2012 года рождения.

Пострадавших доставили в Сальянскую районную центральную больницу, один из них помещен в хирургическое отделение.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Salyanda idarəetmədən çıxan avtomobil evə çırpılıb, dörd nəfər yaralanıb - YENİLƏNİB

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