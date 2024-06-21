В Сальяне четыре человека пострадали в серьезном ДТП

В Сальяне четыре человека пострадали в серьезном дорожно-транспортном происшествии.

В Сальяне четыре человека пострадали в серьезном дорожно-транспортном происшествии.

Как передает аранское бюро Report , на улице Т.Халилбейли столкнулись автомобили Нyundai и Chevrolet, после чего второе транспортное средство врезалось в жилой дом.

В аварии травмы различной степени тяжести получили жители Сальянского района Самир Агаюсиф оглу Байрамов, 1987 года рождения, Юсиф Самир оглу Байрамлы, 2017 года рождения, Бююкханым Солтан гызы Алиева, 1982 года рождения, и Самир Джавид оглу Абдуллаев, 2012 года рождения.

Пострадавших доставили в Сальянскую районную центральную больницу, один из них помещен в хирургическое отделение.

По факту ведется расследование.