В Сальяне четыре человека пострадали в серьезном ДТП

В Сальяне четыре человека пострадали в серьезном дорожно-транспортном происшествии.
Как передает аранское бюро
В аварии травмы различной степени тяжести получили жители Сальянского района Самир Агаюсиф оглу Байрамов, 1987 года рождения, Юсиф Самир оглу Байрамлы, 2017 года рождения, Бююкханым Солтан гызы Алиева, 1982 года рождения, и Самир Джавид оглу Абдуллаев, 2012 года рождения.
Пострадавших доставили в Сальянскую районную центральную больницу, один из них помещен в хирургическое отделение.
По факту ведется расследование.