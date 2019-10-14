В Сальяне автомобиль врезался в ограждение, есть пострадавший

В Сальянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел в вечерние часы на автодороге Сальян-Ширван, проходящая через территорию села Нохудлу.

Проживающий в городе Сальяне, водитель автомобиля "Жигули" Айдын Абулгасан оглы Меликов, 1969-го года рождения, потеряв управление врезался в ограждение на обочине дороги.

С телесными травмами различной степени тяжести водитель был помещен в Сальянскую центральную больницу.

По факту ведется расследование.