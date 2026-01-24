В Сальяне автомобиль сбил насмерть пешехода
Происшествия
- 24 января, 2026
- 22:42
Сегодня вечером на участке старой магистрали Алят-Астара, проходящем через территорию села Йеникенд Сальянского района, автомобиль сбил насмерть пешехода.
Как сообщает аранское бюро Report, Исмаилов Талех Тейюб оглу (1981 г.р.) получил тяжелые телесные повреждения и скончался по пути в больницу.
По факту ведется расследование.
Последние новости
23:12
Стармер и Трамп обсудили поиск путей к прекращению огня на УкраинеДругие страны
23:03
СМИ: На переговорах в Абу-Даби РФ настаивала на выводе ВСУ из неоккупированной части ДонбассаДругие страны
22:42
В Сальяне автомобиль сбил насмерть пешеходаПроисшествия
22:29
Сирия начинает производство газовой электроэнергииДругие страны
22:24
Губернатор Миннесоты призвал Трампа прекратить миграционные рейды в штатеДругие страны
22:10
При взрыве в жилом доме в Нью-Йорке погиб 1 человек, 14 пострадали - ОБНОВЛЕНОДругие страны
21:50
Сирия не стала продлевать режим прекращения огня с СДСДругие страны
21:31
ЕС и Индия планируют подписать историческое торговое соглашение - ОБЗОРДругие страны
21:21