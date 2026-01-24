Стармер и Трамп обсудили поиск путей к прекращению огня на Украине Другие страны

СМИ: На переговорах в Абу-Даби РФ настаивала на выводе ВСУ из неоккупированной части Донбасса Другие страны

В Сальяне автомобиль сбил насмерть пешехода Происшествия

Сирия начинает производство газовой электроэнергии Другие страны

Губернатор Миннесоты призвал Трампа прекратить миграционные рейды в штате Другие страны

При взрыве в жилом доме в Нью-Йорке погиб 1 человек, 14 пострадали - ОБНОВЛЕНО Другие страны

Сирия не стала продлевать режим прекращения огня с СДС Другие страны

ЕС и Индия планируют подписать историческое торговое соглашение - ОБЗОР Другие страны