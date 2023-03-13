В Сальяне арестован наркокурьер, выполнявший поручения иностранного наркоторговца

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Сальянского районного отдела полиции, был задержан, подозреваемый в занятии наркокурьерством.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Сальянского районного отдела полиции, был задержан подозреваемый в перевозке наркотиков.

Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе операции был задержан житель Сумгайыта, ранее судимый Эмин Гасымов. В ходе обыска в находившейся при нем сумке было обнаружено более 5 кг наркотических веществ.

В ходе допроса Э.Гасымов признался, что привлечен к наркокурьерству иностранным наркоторговцем, и по его поручению должен был доставить партию наркотиков в определенное место за 500 манатов.

По факту в следственном отделе Сальянского РОП было возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста. Проводятся мероприятия по выявлению преступных связей задержанного.