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    В Сальянском районе столкнулись два автомобиля, мать и дочь пострадали

    Сальян. 19 мая. REPORT.AZ/ В Сальяне произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

    Как сообщает аранское бюро Report, происшествие было зарегистрировано сегодня в полдень на проспекте Х.Р. Улутурка.

    Так, в результате столкновения автомобиля марки Mercedes с автомобилем ВАЗ-2107 травмы различной степени тяжести получили проживающие на улице Талыблы, дом 1 города Сальян Ханым Фикрет гызы Иманова 1974 г.р. и ее дочь Нармин Нураддин гызы Иманова 1996 г.р. Пострадавшие доставлены в Сальянскую центральную районную больницу.

    По факту ведется расследование.

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