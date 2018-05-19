В Сальянском районе столкнулись два автомобиля, мать и дочь пострадали

Сальян. 19 мая. REPORT.AZ/ В Сальяне произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщает аранское бюро Report, происшествие было зарегистрировано сегодня в полдень на проспекте Х.Р. Улутурка.

Так, в результате столкновения автомобиля марки Mercedes с автомобилем ВАЗ-2107 травмы различной степени тяжести получили проживающие на улице Талыблы, дом 1 города Сальян Ханым Фикрет гызы Иманова 1974 г.р. и ее дочь Нармин Нураддин гызы Иманова 1996 г.р. Пострадавшие доставлены в Сальянскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.