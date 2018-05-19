В Сальянском районе перевернулся груженый камнями "КамАЗ"

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Сальян. 19 мая. REPORT.AZ/ В Сальяне перевернулся грузовой автомобиль.

Как сообщает аранское бюро Report, происшествие произошло сегодня утром на территории села Дайыкенд.

Так, груженый пиленым камнем автомобиль марки "КамАЗ" чтобы избежать столкновения со встречным грузовым автомобилем марки Shacman съехал с дороги и перевернулся на обочине. В результате аварии никто не пострадал, однако автомобиль деформирован и камни были разбросаны по территории.

По факту ведется расследование.