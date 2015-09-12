Баку. 12 сентября. REPORT. AZ/ В Сальянском районе на свадьбе произошел инцидент.

Как сообщает Report, в результате избиения на свадьбе житель района получил телесные повреждения различной степени тяжести. Событие произошло в доме торжеств "Həyat".

Этибар Атакиши оглу Алиев 1982 года рождения, проживающий по адресу проспект Халила Рзы Улутюрка, 8, кв. 4, на почве конфликта был избит близким родственником хозяина дома торжеств. Получивший повреждения различной степени тяжести в области носа и вокруг глаз Этибар Алиев был доставлен в Сальянскую районную центральную больницу. После оказания первой медицинской помощи пострадавший был отпущен на амбулаторное лечение.