В Сальяне женщина совершила суицид, бросившись в реку - ФОТО

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Сальян. 4 мая. REPORT.AZ/ В Сальянском районе женщина бросилась в реку.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел на территории села Алчалы.

Так, местная жительница, 50-летняя Махбуба Магомед гызы Гулиева вчера вечером вышла из дома и больше не вернулась.

На берегу реки Аккуша, проходящей по территории села, была обнаружена обувь женщины. Из-за вероятности того, что женщина могла утонуть в реке, на территорию были направлены спасатели.

В настоящее время поиски женщины продолжаются.