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    В Сальяне женщина едва не сгорела, разжигая костер

    После оказания первой медицинской помощи находящаяся в тяжелом состоянии женщина отправлена в Баку

    Сальян. 25 августа. REPORT. AZ / В Сальянском районе женщина едва не сгорела, разжигая костер. 

    Как сообщает региональное бюро Report, инцидент произошел в селе Алчалы района.

    Так, жительница села Сяням Алескер гызы Ахадова по неосторожности подожгла себя, когда разжигала костер с помощью бензина во дворе собственного дома.

    Пострадавшая с ожогами была доставлена в Сальянскую районную больницу. После оказания первой медицинской помощи находящаяся в тяжелом состоянии женщина отправлена в Баку. 

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