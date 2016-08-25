В Сальяне женщина едва не сгорела, разжигая костер

Сальян. 25 августа. REPORT. AZ / В Сальянском районе женщина едва не сгорела, разжигая костер.

Как сообщает региональное бюро Report, инцидент произошел в селе Алчалы района.

Так, жительница села Сяням Алескер гызы Ахадова по неосторожности подожгла себя, когда разжигала костер с помощью бензина во дворе собственного дома.

Пострадавшая с ожогами была доставлена в Сальянскую районную больницу. После оказания первой медицинской помощи находящаяся в тяжелом состоянии женщина отправлена в Баку.