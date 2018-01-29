 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Сальяне задержаны лица, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков - ФОТО

    В общей сложности у них было изъято более 70 грамм наркотических веществ

    Сальян. 29 января. REPORT.AZ/ Сотрудниками Сальянского районного отделения полиции были проведены оперативные мероприятия в отношении лиц занимающихся незаконным оборотом наркотических веществ.

    Как передает Аранское бюро Report, у задержанных в качестве подозреваемых лиц в ходе мероприятия были изъяты наркотические вещества. У Самедова Элаина Фарадж оглы было изъято 5,382 г. опиума, Гусейнова Игбала Сабир оглы 8,042 г. опиума, Гадирова Кянана Алияр оглы 48,28 г. марихуаны, Гулиева Нурлана Азад оглы 9,15 г. марихуаны.

    По факту возбуждено уголовное дело в Сальянском районном отделении полиции, ведется расследование.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi