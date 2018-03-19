В Сальяне задержан преступник, совершивший ряд краж в женском халате - ФОТО

Сальян.19 марта. REPORT.AZ/ В городе Сальян задержан житель района, совершивший целый ряд краж.

Аранское бюро Reportпередает, что житель села Арбатан Гасанов Алиага Ровшан оглу, 1996- го года рождения, украл мелкорогатый скот на сумму в 200 манат у жителя города Тагиева Махмуда Алыкиши оглу и был задержан со стороны сотрудников полиции в качестве подозреваемого.

На предварительном допросе стало известно еще о нескольких преступлениях Алиага Гасанова. Так он 7-го января этого украл со двора жителя села Иманова Вугара Ильгар оглу велосипед марки «Вольф», стоимостью в 350 манат, 7-го февраля же украл у жителя села Арбатан Фейзуллаева Фейзуллы Самедагы оглу одного барана стоимостью в 350 манат, а 16-го марта украл у жителя села Гусейнова Рафаэля Иман оглу, 3 мелкорогатых скота, стоимость каждого которых составляла 140 манат.

Отметим, что во время преступных деяний Алиага Гасанов переодевался в женский халат и надевал линзы зеленого цвета.

Сальянского Районное Управление Полицие возбудило уголовное дело по факту, ведется расследование.