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    В Сальяне выпавшая из грузовика бочка стала причиной аварии

    Сальян. 17 сентября. REPORT.AZ/ В Сальянском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. 

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент был зарегистрирован вчера вечером на части магистрали Алят-Астара, проходящей по территории районного села Курсанги.

    Из двигавшегося по трассе грузовика на ходу выпала небольшая бочка. Водитель ехавшего сзади автомобиля марки "Саммари", решил свернуть в сторону, чтобы избежать столкновения с бочкой, но потерял управление, в результате чего автомобиль перевернулся. Находившиеся во время аварии в автомобиле жители Билясуварского района Самедов Эльвин Нураддин оглу 1984 г.р. и Бандиев Талех Адалят оглу 1987 г.р. были доставлены в Сальянскую центральную районную больницу с травмами различной степени.

    По факту ведется расследование.

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