В Сальяне в результате ДТП пострадали 4 человека

Сальян. 23 сентября. REPORT.AZ/ В Сальяне произошло ДТП, в результате которого пострадали 4 человека.

Как передает аранское бюро Report, инцидент произошел в вечерние часы рядом со средней школой номер 4.

Так, автомобиль, в котором находились житель села Нижняя Сурра 74-летнего Гамид Юсиф оглу Ахмедов вместе с его сотрудниками столкнулся с иномаркой “Mercedes” по вине последнего. В результате, Г.Ахмедов вместе с пассажирами, жительницей города Сальян, 51-летней Самайей Наби гызы Абышовой, 39-летней Тараной Гариб гызы Худиевой и 68-летней Джамилей Гусейн гызы Эйвазовой получили повреждения различной степени тяжести.

Пострадавшие были доставлены в центральную больницу Сальянского района. Им была оказана первая помощь.

Трое потерпевших после амбулаторного лечения были выписаны. Состояние Д.Эйвазовой врачи оценили как тяжелое. Она находится в отделении реанимации.

Отметим, что пострадавшие являются сотрудниками жилищно-эксплуатационного управления Сальяна.

По факту ведется следствие.