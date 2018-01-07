В Сальяне в доме двух братьев найдены наркотические средства

© Report

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ В Сальяне в частных домах, где проживали двое братьев, найдены наркотические средства.

Как сообщает Аранское бюро Report, в результате успешных оперативно-розыскных мер сотрудниками Управления полиции Сальянского района подозреваемые в незаконном обороте наркотических средств, проживающий по адресу г. Сальян, ул. Юниса Заргярли, дом 113, 23-летний Рахманов Табриз Ровшан оглы и его брат 27-летнй Рахманов Парвиз были задержаны и доставлены в отделение полиции.

Во время обыска у Рахманова Табриза были найдены 5,121 гр опиума, а в доме-1 куст конопли, 65,114 гр опиума, 6,16 гр высушенной марихуаны. На втором этаже дома, где проживает его брат Рахманов Парвиз, найдено 805 гр высушенной марихуаны.

По факту в полицейском отделении города Сальян на основании статьи 234.4.3 Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики начато уголовное дело.