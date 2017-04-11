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    В Сальяне уволенный с работы юноша пытался покончить с собой

    Такой шаг Адиль Алиев предпринял из-за увольнения его с работы из компании

    Сальян. 11 апреля. REPORT.AZ/ В Сальяне произошла попытка суицида.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент имел место на улице 20 января Сальянского района.

    Проживающий по данному адресу 26-летний Адиль Ядигар оглу Алиев пытался покончить с собой, приняв большое количество лекарств. Доставленному родными в Сальянскую центральную районную больницу А. Алиеву была оказана первая медицинская помощь.

    Сообщается, что его состояние тяжелое. По словам родных, А. Алиев предпринял такой шаг из-за увольнения его с работы из компании.

    По факту проводится расследование.

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