В Сальяне трое членов семьи попали в аварию, 4-летний ребенок погиб

В Сальянском районе Азербайджана произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает аранское бюро Report, происшествие было зарегистрировано на участке автомагистрали Алят-Астара, пролегающем по территории села Кюрсянги.

После потери управления автомобиль марки Opel съехал с дороги и упал в водный канал.

В результате аварии пострадали водитель и его жена, их 4-летний ребенок погиб.

На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов и врачи Станции скорой медицинской помощи. Раненые были доставлены в Сальянскую центральную районную больницу.

По факту начато расследование.