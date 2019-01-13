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    В Сальяне столкнулись три автомобиля, два человека пострадали - ФОТО

    Сальян. 13 января. REPORT.AZ/ В результате дорожно-транспортного происшествия в Сальянском районе пострадали два человека.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел на част автомагистрали Алят-Астара, пролегающей через территорию села Кюрсанги.

    Автомобиль марки "Мерседес" врезался в "Опель", а затем столкнулся с "Жигули". В результате цепной аварии пострадали - Гаджиев Гисмет Шаин оглы (1999) и Гулиев Гамза Сарраф оглы (1959). Раненые с телесными травмами различной степени тяжести помещены в Сальянскую центральную больницу. 

    По факту ведется расследование.

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